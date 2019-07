Condividi | M.P. 14:21 Gli uffici delle Politiche sociali comunicano che saranno in pagamento da domani, sabato 6 luglio, le mensilità di giugno riservate agli utenti beneficiari del Reddito d´inclusione sociale Porto Torres: in pagamento il Reis



PORTO TORRES - Gli uffici delle Politiche sociali comunicano che saranno in pagamento da domani, sabato 6 luglio, le mensilità di giugno riservate agli utenti beneficiari del Reddito d'inclusione sociale. Il provvedimento preso dalla Regione a favore delle famiglie in difficoltà viene rilasciato a coloro che hanno presentato il modello Isee.