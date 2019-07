Condividi | Red 15:23 Ieri pomeriggio, la motovedetta Cp728 della Capitaneria di porto–Guardia costiera di Oristano, nel corso delle attività di polizia marittima, ha proceduto all’individuazione ed al sequestro di una rete da posta di circa mille metri, dispiegata di fronte al litorale di Abbarossa, nel territorio comunale di Santa Giusta, vicino al Villaggio Pescatori Mare sicuro: intervento ad Oristano



ORISTANO – Prosegue l'operazione “Mare sicuro 2019”, a tutela della sicurezza dei bagnanti e della navigazione diportistica. Ieri pomeriggio (venerdì), la motovedetta Cp728, dipendente dal Comando della Capitaneria di porto–Guardia costiera di Oristano, nel corso delle attività di polizia marittima, ha proceduto all’individuazione ed al sequestro di una rete da posta di circa mille metri, dispiegata di fronte al litorale di Abbarossa, nel territorio comunale di Santa Giusta, vicino al Villaggio Pescatori.



L’attrezzo, oltre a non essere correttamente segnalato e, quindi, utilizzato per la pesca non autorizzata, costituiva un pericolo per i bagnanti, essendo stato collocato a circa 150metri dalla riva, pertanto all’interno della zona riservata alla balneazione. Si tratta del terzo sequestro di questo tipo in meno di un mese e la Capitaneria di porto oristanese vuole accrescere i controlli mano a mano che la stagione balneare entrerà nel vivo, in modo da garantire una sicura fruizione del litorale dell’Oristanese e della Costa Verde



Ad ulteriore tutela dei bagnanti e dei diportisti, inoltre, l’operazione Mare sicuro sta permettendo l’intensificazione dei controlli sul regolare approntamento delle postazioni di salvamento a mare che i concessionari balneari ed i Comuni rivieraschi sono tenuti ad allestire. A questo, si aggiunge la distribuzione dei cosiddetti “Bollini blu” ai diportisti virtuosi che, controllati, risultano in regola con le dotazioni. ORISTANO – Prosegue l'operazione “Mare sicuro 2019”, a tutela della sicurezza dei bagnanti e della navigazione diportistica. Ieri pomeriggio (venerdì), la motovedetta Cp728, dipendente dal Comando della Capitaneria di porto–Guardia costiera di Oristano, nel corso delle attività di polizia marittima, ha proceduto all’individuazione ed al sequestro di una rete da posta di circa mille metri, dispiegata di fronte al litorale di Abbarossa, nel territorio comunale di Santa Giusta, vicino al Villaggio Pescatori.L’attrezzo, oltre a non essere correttamente segnalato e, quindi, utilizzato per la pesca non autorizzata, costituiva un pericolo per i bagnanti, essendo stato collocato a circa 150metri dalla riva, pertanto all’interno della zona riservata alla balneazione. Si tratta del terzo sequestro di questo tipo in meno di un mese e la Capitaneria di porto oristanese vuole accrescere i controlli mano a mano che la stagione balneare entrerà nel vivo, in modo da garantire una sicura fruizione del litorale dell’Oristanese e della Costa VerdeAd ulteriore tutela dei bagnanti e dei diportisti, inoltre, l’operazione Mare sicuro sta permettendo l’intensificazione dei controlli sul regolare approntamento delle postazioni di salvamento a mare che i concessionari balneari ed i Comuni rivieraschi sono tenuti ad allestire. A questo, si aggiunge la distribuzione dei cosiddetti “Bollini blu” ai diportisti virtuosi che, controllati, risultano in regola con le dotazioni.