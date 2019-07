Condividi | M.P. 18:46 Dovrebbe riprendere nelle prime ore di domani, domenica 7, l’erogazione idrica nel sito industriale di Porto Torres. L’Ente acque della Sardegna ha infatti comunicato in serata di aver riparato il guasto alla condotta Zona industriale: domani stop all´emergenza idrica



PORTO TORRES - Dovrebbe riprendere nelle prime ore di domani, domenica 7, l’erogazione idrica nel sito industriale di Porto Torres. L’Ente acque della Sardegna ha infatti comunicato in serata di aver riparato il guasto alla condotta che aveva reso necessaria l’interruzione del servizio.



Nel primo pomeriggio di oggi l’Enas ha ripreso a riempire la condotta di adduzione all’agglomerato industriale, ma sarà necessario attendere le prime ore di domenica perché la lunga condotta si riempia completamente, consentendo quindi al Consorzio di ripristinare regolarmente l’erogazione.



