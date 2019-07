Condividi | Red 21:13 Ieri, gli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Tortolì hanno arrestato un uomo di Arzana, sorpreso fuori dalla propria abitazione in violazione delle prescrizioni inerenti il regime della semilibertà A spasso in semilibertà: arrestato 49enne



ARZANA - La Polizia di Stato, nel corso della programmata intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio durante il periodo estivo in ambito provinciale, ha tratto in arresto una persona per evasione e ha denunciato un uomo per inosservanza della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio. Sabato, gli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Tortolì hanno arrestato un 49enne di Arzana, condannato all’ergastolo per omicidio doloso ed altri gravi reati commessi in un contesto di criminalità organizzata in Ogliastra, in quanto sorpreso fuori dalla propria abitazione in violazione delle prescrizioni inerenti il regime della semilibertà.



Su disposizione della Procura della Repubblica, i poliziotti hanno accompagnato l'uomo nella casa circondariale di Badu e’ Carros, a Nuoro, dove veniva ripristinata la detenzione in carcere in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida. Ieri pomeriggio, a Nuoro, gli agenti delle Volanti hanno identificato un 28enne napoletano, residente in provincia di Oristano, già noto alle Forze dell'ordine, che si aggirava a piedi per le vie della città.



