Animali vaganti su strada: Carabinieri in azione



NUORO - Il fenomeno degli animali “vaganti” su strada interessa da tempo numerose strade del territorio della provincia di Nuoro. La presenza di vaste aree devolute al pascolo degli animali nelle immediate adiacenze delle strade, infatti, comporta una presenza sempre maggiore di bovini, equini, suini ed ovini lungo le carreggiate, con conseguenti gravi disagi per la circolazione, ma soprattutto per l’incolumità degli utenti delle strade.



Non a caso, in tutto il territorio, dall’inizio dell’anno, si sono verificati quarantatre incidenti stradali legati alla presenza di animali su strada e, in occasioni, i malcapitati hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche per ferite lacero contuse e fratture. La problematica vede da tempo i Carabinieri di tutto il Comando provinciale di Nuoro impegnati senza sosta per il contrasto del fenomeno che, soprattutto in alcuni Comuni dell’Ogliastra e dell’Alto nuorese, assume dimensioni preoccupanti. I risultati conseguiti sono di ottimo livello.



I militari hanno infatti sanzionato amministrativamente diciotto allevatori per omessa custodia e malgoverno di animali e per le norme relative al pascolo abusivo. In diverse circostanze, inoltre, dopo i controlli negli ovili, sono state elevate sanzioni molto salate per un valore totale superiore ai 4mila euro per mancata registrazione dei capi di bestiame all'Anagrafe zootecnica. L'attività fin qui condotta ha permesso di elevare sanzioni amministrative per un valore totale di circa 20mila euro.