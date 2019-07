Condividi | Red 22:01 Oggi, si sono registrati sei incendi, che hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Servizio regionale antincendio del Corpo forestale, nelle campagne di Nughedu San Nicolò, Uta, Uri, Osilo, Loceri e Las Plassas Sei incendi nella domenica dell´Isola



CAGLIARI – Oggi (domenica), si sono registrati sei incendi, che hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Servizio regionale antincendio del Corpo forestale, nelle campagne di Nughedu San Nicolò, Uta, Uri, Osilo, Loceri e Las Plassas. Il primo, nell'agro del Comune di Nughedu San Nicolò, in località M.Ferrularzu, si è sviluppato intorno alla mezzanotte e ha interessato un bosco di latifoglie: la superficie minacciata è stati di 160ettari. Sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi di Anela e di Alà dei sardi. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale della Forestale della Stazione di Bono, di Ozieri e di Pattada, coadiuvato dai Barracelli di Ozieri, da due persone di Nughedu, quattordici Vigili del fuoco di Ozieri, deu dell'Efs di Nughedu-Monte Pirastru, due dell'Efs Ozieri Benamajore, due volontari di Ozieri (Lavoz), due dell'Efs Burgos Istrallai, e due dell'Efs Sassari-Bonassai, per un totale di trentaquattro persone. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 8.40.



Il secondo rogo si è sviluppato in località C.Minolla, nelle campagne di Uta, ha interessato un eucalipteto e dei coltivi in una zona prospiciente il carcere. La lunghezza delle operazioni, oltre all’ubicazione, è derivata dal fatto che il fuoco di chioma, sprigionando alte temperature, non ha permesso l’avvicinamento delle squadre e del personale a terra. Sono intervenuti due elicotteri del Corpo forestale proveniente dalla basi di Pula e di Marganai ed il Super Puma (biturbina). L'intervento è iniziato verso le 13.40. Sono intervenute quattro persone della Stazione del Cfva-Capoterra, cinque del Gauf di Cagliari, tre volontari di Capoterra-Santa Barbara, tre volontari di Decimomannu-TerraArrubia-Vab, tre volontari di Assemini-Arci, tre volontari di Capoterra-Grusap, sei dell'Efs-Monastir-Santa Lucia, due dell'Efs-Pula-Arcu Is Molas e cinque Vigili del fuoco. Sono stati inviati sul posto due canadair. L’incendio è ancora in corso, ma sotto controllo.



Il terzo incendio si è registrato nell'agro di Uri, in località Calchinadas, e ha interessato aree agricole. E' intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Bosa. E' iniziato intorno alle 13.40. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal Cfva di Ittiri. Hanno partecipato alla fase dello spegnimento i volontari di Uri Avpc, i Barracelli di Usini ed i volontari di Usini.



Il quarto rogo è divampato in località M.Mariscalcu, nelle campagne di Osilo, dove è intervenuto l’elicottero di Anela. L’incendio si è sviluppato intorno alle 15, interessando boschi di conifere con moderato carico di lettiera. Ha coordinato le operazioni di spegnimento la stazione di Ploaghe, con tre uomini. Inoltre, sono intervenuti allo spegnimento due volontari di Osilo-Avpc Osilese ed altrettanti della squadra dell’Ente foreste di Osilo-Sant'Antonio.



Il quinto incendio si è sviluppato nelle campagne di Loceri, in località Perda Niedda, dove è intervenuto l’elicottero di San Cosimo. Ha interessato zone coltivate. L’incendio si è sviluppato intorno alle 15.50. La stazione di Jerzu ed il Gauf di Lanusei hanno coordinato le operazioni. Inoltre, erano presenti tre volontari del Barisardo EcoKlub, ,i volontari di Loceri-San Pietro e cinque Vigili del fuoco di Lanusei. L'ultimo rogo si è registrato nei pascoli nudi in località Processiddi, nell'agro di Las Plassas, dove è intervenuto l’elicottero di Villasalto e la squadra dell’Ente foreste di Barumini. CAGLIARI – Oggi (domenica), si sono registrati sei incendi, che hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Servizio regionale antincendio del Corpo forestale, nelle campagne di Nughedu San Nicolò, Uta, Uri, Osilo, Loceri e Las Plassas. Il primo, nell'agro del Comune di Nughedu San Nicolò, in località M.Ferrularzu, si è sviluppato intorno alla mezzanotte e ha interessato un bosco di latifoglie: la superficie minacciata è stati di 160ettari. Sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi di Anela e di Alà dei sardi. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale della Forestale della Stazione di Bono, di Ozieri e di Pattada, coadiuvato dai Barracelli di Ozieri, da due persone di Nughedu, quattordici Vigili del fuoco di Ozieri, deu dell'Efs di Nughedu-Monte Pirastru, due dell'Efs Ozieri Benamajore, due volontari di Ozieri (Lavoz), due dell'Efs Burgos Istrallai, e due dell'Efs Sassari-Bonassai, per un totale di trentaquattro persone. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 8.40.Il secondo rogo si è sviluppato in località C.Minolla, nelle campagne di Uta, ha interessato un eucalipteto e dei coltivi in una zona prospiciente il carcere. La lunghezza delle operazioni, oltre all’ubicazione, è derivata dal fatto che il fuoco di chioma, sprigionando alte temperature, non ha permesso l’avvicinamento delle squadre e del personale a terra. Sono intervenuti due elicotteri del Corpo forestale proveniente dalla basi di Pula e di Marganai ed il Super Puma (biturbina). L'intervento è iniziato verso le 13.40. Sono intervenute quattro persone della Stazione del Cfva-Capoterra, cinque del Gauf di Cagliari, tre volontari di Capoterra-Santa Barbara, tre volontari di Decimomannu-TerraArrubia-Vab, tre volontari di Assemini-Arci, tre volontari di Capoterra-Grusap, sei dell'Efs-Monastir-Santa Lucia, due dell'Efs-Pula-Arcu Is Molas e cinque Vigili del fuoco. Sono stati inviati sul posto due canadair. L’incendio è ancora in corso, ma sotto controllo.Il terzo incendio si è registrato nell'agro di Uri, in località Calchinadas, e ha interessato aree agricole. E' intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Bosa. E' iniziato intorno alle 13.40. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal Cfva di Ittiri. Hanno partecipato alla fase dello spegnimento i volontari di Uri Avpc, i Barracelli di Usini ed i volontari di Usini.Il quarto rogo è divampato in località M.Mariscalcu, nelle campagne di Osilo, dove è intervenuto l’elicottero di Anela. L’incendio si è sviluppato intorno alle 15, interessando boschi di conifere con moderato carico di lettiera. Ha coordinato le operazioni di spegnimento la stazione di Ploaghe, con tre uomini. Inoltre, sono intervenuti allo spegnimento due volontari di Osilo-Avpc Osilese ed altrettanti della squadra dell’Ente foreste di Osilo-Sant'Antonio.Il quinto incendio si è sviluppato nelle campagne di Loceri, in località Perda Niedda, dove è intervenuto l’elicottero di San Cosimo. Ha interessato zone coltivate. L’incendio si è sviluppato intorno alle 15.50. La stazione di Jerzu ed il Gauf di Lanusei hanno coordinato le operazioni. Inoltre, erano presenti tre volontari del Barisardo EcoKlub, ,i volontari di Loceri-San Pietro e cinque Vigili del fuoco di Lanusei. L'ultimo rogo si è registrato nei pascoli nudi in località Processiddi, nell'agro di Las Plassas, dove è intervenuto l’elicottero di Villasalto e la squadra dell’Ente foreste di Barumini. 4/7/2019 Quattro incendi nell´Isola Oggi, si sono registrati quattro incendi, che hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Servizio regionale antincendio del Corpo forestale. I roghi si sono sviluppati nelle campagne di Pula, Cabras (due) e Budoni 3/7 Incendi: estate calda in Sardegna 5/7 7 incendi in un giorno: Sardegna in fiamme 2/7 Ancora due incendi nell´Isola 1/7 Bottida e Buddusò: fiamme in campo 30/6 Tre incendi feriscono la Sardegna 30/6 Altri quattro incendi in Sardegna 29/6 Cinque incendi nell´Isola 26/6 A fuoco il Cavallo di Antonio Marras 25/6 Tre incendi nell´Isola 24/6 Quattro incendi feriscono l´Isola « indietro archivio incendi »