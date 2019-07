Condividi | Red 10:11 Capitanati da Pietro “Barabba” Ledda, Berto “Prubunaru” Calaresu, Piero Sotgiu, Pino Marras, Antonello Maltana, Carlo “Gibbò” Ibba ed Antonio Pagano, i musicisti hanno eseguito una gamma vastissima di brani, riuscendo ad animare un angolo del centro poco frequentato Musica in centro con gli artisti della Muralla



ALGHERO - Festa in musica, sabato sera, a ridosso delle mura, nella Piazzetta Sotgiu, alle spalle della Torre di Porta Terra. Moltissimi gli spettatori ed i turisti attirati dallo spettacolo folk improvvisato da Los amics de la Muralla, un gruppo di artisti algheresi, che hanno esposto per circa dieci giorni le loro opere, dipinti, composizioni, creazioni, nelle botteghe della piazzetta.



Musicisti storici della canzone popolare algherese hanno regalato qualche ora di spettacolo molto gradito da cittadini e turisti. Capitanati da Pietro “Barabba” Ledda, Berto “Prubunaru” Calaresu, Piero Sotgiu, Pino Marras, Antonello Maltana, Carlo “Gibbò” Ibba ed Antonio Pagano, i musicisti hanno eseguito una gamma vastissima di brani, riuscendo ad animare un angolo del centro poco frequentato.



Una serata divertente e certamente da ripetere, visto il gradimento ottenuto. Intanto, la mostra collettiva di composizione & pittura, si conclude oggi (lunedì), con orari dalle 11 alle 14 e dalle 17 alle 22.



Nella foto: un momento dell'esibizione