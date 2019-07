Condividi | A.S. 13:17 Organizzato dall´associazione Jana Project e giunto alla sua 19° edizione, Musica sulle Bocche è uno degli appuntamenti estivi più attesi, grazie ad un programma musicale sempre di alta qualità e agli scenari unici nei quali si inseriscono i concerti Musica sulle Bocche sceglie Castelsardo



CASTELSARDO - Parte l'8 luglio la prevendita sul circuito nazionale Vivaticket dei biglietti e abbonamenti del Festival Internazionale di Jazz Musica sulle Bocche che si svolgerà quest'anno a Castelsardo, uno dei borghi storici più belli d'Italia, dal 22 al 25 agosto. Organizzato dall'associazione Jana Project e giunto alla sua 19° edizione, Musica sulle Bocche è uno degli appuntamenti estivi più attesi, grazie ad un programma musicale sempre di alta qualità e agli scenari unici nei quali si inseriscono i concerti.



Il festival è supportato da Regione Sardegna, Comune di Castelsardo, Fondazione di Sardegna. Quest'anno in cartellone: il grande sassofonista statunitense Dave Liebman con il pianista Antonio Faraò, la pianista islandese Sunna Gunnlaugs, il jazz flamenco di Antonio Lizana, il 3G Trio dal Brasile, il clarinettista classico Sauro Berti, la raffinata elettronica di Saffronkeira, il blues con Francesco Piu, il canto del coro a cuncordu di Castelsardo, la contrabbassista Rosa Brunello, i clarinetti di Marco Colonna, il pianista finlandese Sid Hille, Enzo Favata e il suo Crossing Quartet.



Tante altre iniziative collaterali completano il programma e diverse anche le formule di ingresso. Disponibili abbonamenti "early bird", classici o giornalieri. Per chi, invece, vuole dare un sostegno al festival c'è l'abbonamento "sostenitore" che comprende anche la MsBCard, carta per sconti negli esercizi commerciali convenzionati e la prima fila agli spettacoli.