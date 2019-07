Condividi | S.O. 14:57 Tanto assurdo, quanto reale. La foto non mente. Denuncia del Gruppo d’Intervento Giuridico onlus che ha inoltrato una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti Villasimius, hanno recintato il mare



VILLASIMIUS - Guardare per credere. A Punta Molentis, sul litorale di Villasimius, hanno recintato il mare. L'associazione ecologista Gruppo d'Intervento Giuridico onlus ha, comunque, inviato (8 luglio 2019) una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti con la richiesta di verifica del rispetto delle concessioni demaniali e della pubblica fruibilità della spiaggia. Coinvolti la Guardia costiera, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, il Comune di Villasimius, l'Area Marina Protetta "Capo Carbonara", informato il Ministero dell'Ambiente.