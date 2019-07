Condividi | A.S. 15:06 Presentato il ricco programma degli eventi che animeranno la città del Temo dal 10 al 21 luglio 2019. Non solo musica, anche la danza: per l’edizione numero dodici torna dopo il successo dello scorso anno un genere made in Usa, il Tip Tap Bosa Antica: XII cartellone



BOSA - Mercoledì 10 luglio si apre ufficialmente il sipario sul Bosa Antica, il Festival Internazionale di musica da camera firmato da Inter Artes per il dodicesimo anno consecutivo. Questa mattina è stato presentato il ricco programma degli eventi che animeranno la città del Temo dal 10 al 21 luglio 2019: la sala giunta del Palazzo di Città ha ospitato la conferenza stampa alla quale hanno preso parte il primo cittadino Piero Casula, l'Ass. Alla Cultura Alessandro Campus, l'Ass. alla Pubblica Istruzione e politiche giovanili Paola Pintus, la Direttrice Artistica del festival Jana Bitti e il Presidente dell’associazione culturale Inter Artes Luca Virgilio.



L’evento, in parte finanziato dal Comune di Bosa, dall’ Assessorato alla Cultura della Regione Autonoma della Sardegna, dalla Fondazione di Sardegna, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio Regionale della Sardegna, rinnova la preziosissima partnership con il pittore e gallerista bosano Mariano Chelo e il suo atelier creativo in pieno centro storico, la rinomata Galleria MAP. Anche questa edizione sarà dedicata alla memoria del pianista Aldo Ciccolini, leggenda del pianismo mondiale e grande amico del Festival, scomparso a novant’anni nel febbraio 2015.



