Le Società operaie secondo Fois

ALGHERO - Sabato 13 luglio, alle 19, nella storica sede della Società operaia di mutuo soccorso di Alghero, la più antica associazione cittadina, nei bastioni Marco Polo 27, è in programma la presentazione del libro “Le Società Operaie di Mutuo Soccorso illustrate ai ragazzi”. I testi sono dello scrittore Massimiliano Fois, mentre le illustrazioni sono dell’artista Sara Pusci.



Il libro è pubblicato dalle Edizioni Nemapress di Alghero e ha il contributo della Società operaia algherese, del Centro di servizio per il volontariato Sardegna solidale, del Coordinamento delle Società Operaie della Sardegna e dell’Assessorato regionale al Lavoro. Nell'occasione, sarà presente l’autore, accompagnato dall’editore e scrittrice algherese Neria De Giovanni.



