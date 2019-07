Condividi | Red 21:16 Per domani mattina, nella Cantina sociale di Dorgali, Coldiretti e l’associazione degli agriturimo Campagna amica Terranostra Nuoro Ogliastra hanno promosso un convegno in cui si affronta l’argomento a 360gradi Enoturismo: opportunità per il territorio



DORGALI - «L’enoturismo è un’opportunità per il territorio». Lo sostiene Coldiretti e l’associazione degli agriturimo Campagna amica Terranostra Nuoro Ogliastra, che per domani, martedì 9 luglio, alle 9.30, nella Cantina sociale di Dorgali, hanno promosso un convegno in cui si affronta l’argomento a 360gradi.



A cominciare dalle nuove linee guida, dal turismo esperienziale, la sicurezza alimentare e la cultura dell’accoglienza. Apriranno l'incontro il presidente provinciale di Coldiretti e Terranostra Leonardo Salis e Fabrizio Mureddu, moderati dal giornalista Pasquale Porcu.



