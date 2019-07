Condividi | Red 9:23 Questa sera, nella sede di Via Palomba 20, si terrà una riunione dove verranno affrontati diversi temi, tra cui l´analisi del risultato elettorale conseguito alle recenti Amministrative e le prospettive future del partito in vista del Congresso nazionale, che si terrà a settembre Il PdS riparte da Alghero



ALGHERO – Questa sera (martedì), alle 19, nella sede algherese del Partito dei sardi, in Via Palomba 20, alla presenza del responsabile degli Enti locali del Pds Antonio Succu, si terrà una riunione dove verranno affrontati diversi temi. Tra questi, l'analisi del risultato elettorale conseguito alle recenti Amministrative e le prospettive future del partito in vista del Congresso nazionale, che si terrà a settembre.



«Vogliamo che la nostra sede diventi sempre di più luogo di incontro e confronto con elettori, simpatizzanti e cittadini. Pertanto - dichiara il segretario cittadino Gavino Tanchis - per il prossimo futuro, il Partito promuoverà diverse iniziative, tra cui la creazione di una scuola di formazione politica, strumento essenziale per ricreare passione e avvicinare le persone al mondo della politica, affinché si possano apprendere le tecniche amministrative e i meccanismi di funzionamento delle realtà locali».



«Riteniamo, infatti, che nell'era del tifo politico e dei social, responsabili di avere amplificato lo scontro sociale, sia necessario rimettere in moto adeguati spazi aggregativi e formativi dove dibattere e approfondire sui principali temi di interesse in città, un laboratorio politico aperto a tutti, in cui far confluire idee e proposte, affinché ogni cittadino possa vivere la cosa pubblica da protagonista e non subirla passivamente», conclude il . segretario algherese del Partito dei sardi.



Nella foto: Gavino Tanchis Commenti ALGHERO – Questa sera (martedì), alle 19, nella sede algherese del Partito dei sardi, in Via Palomba 20, alla presenza del responsabile degli Enti locali del Pds Antonio Succu, si terrà una riunione dove verranno affrontati diversi temi. Tra questi, l'analisi del risultato elettorale conseguito alle recenti Amministrative e le prospettive future del partito in vista del Congresso nazionale, che si terrà a settembre.«Vogliamo che la nostra sede diventi sempre di più luogo di incontro e confronto con elettori, simpatizzanti e cittadini. Pertanto - dichiara il segretario cittadino Gavino Tanchis - per il prossimo futuro, il Partito promuoverà diverse iniziative, tra cui la creazione di una scuola di formazione politica, strumento essenziale per ricreare passione e avvicinare le persone al mondo della politica, affinché si possano apprendere le tecniche amministrative e i meccanismi di funzionamento delle realtà locali».«Riteniamo, infatti, che nell'era del tifo politico e dei social, responsabili di avere amplificato lo scontro sociale, sia necessario rimettere in moto adeguati spazi aggregativi e formativi dove dibattere e approfondire sui principali temi di interesse in città, un laboratorio politico aperto a tutti, in cui far confluire idee e proposte, affinché ogni cittadino possa vivere la cosa pubblica da protagonista e non subirla passivamente», conclude il . segretario algherese del Partito dei sardi.Nella foto: Gavino Tanchis