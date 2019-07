Condividi | Red 12:26 Le artiste Gunda Gruber, Isabella Heigl, Katrin Huber e Sigrid Langrehr sono la formazione delle Psyschwester, in giro con il progetto audiovisivo ed esibizione strumentale dal vivo. Su iniziativa di Valentina Piredda, il tour nasce in collaborazione con Stadt Salzburg, Land Salzburg, Ass. Fondo Vp-Sardinia, Museo Casa Manno ed Edizioni Nemapress Psylitzer on tour ad Alghero



ALGHERO - Le artiste Gunda Gruber, Isabella Heigl, Katrin Huber e Sigrid Langrehr sono la formazione delle Psyschwester, in giro con il progetto audiovisivo ed esibizione strumentale dal vivo. Artiste multimediali, musiciste e compositrici si muovono di paese in paese con le loro performance. In galleria saranno in mostra film e scatti dalle loro passate esibizioni. Psylitzer è una sorta di carillon da viaggio, un apparato alimentato manualmente che produce degli originali con la semplice pressione di un pulsante, rivisitazione della tradizione di musicisti e cinema itineranti.



Invece di hit parade songs ed evergreen, il repertorio di Psylitzer consiste in collage sonori in cui le ambientazioni sono ironicamente ancorate nel contemporaneo. Il repertorio di canzoni è eseguito dal vivo con strumenti (violino, fisarmonica e basso), emittenti sonore della vita quotidiana, suoni e ritmi prodotti digitalmente. Vecchi filmati e reperti provenienti dalla rete, così come foto personali sono montati in un collage cinematografico a supportare le canzoni con immagini azzardate. Nell’estate del 2018, il Psylitzer è stato in viaggio con il progetto wahre landschaft-vero paesaggio, con happening attraverso il microcosmo rurale austriaco.



“Psylitzer on tour in Sardegna”, su iniziativa di Valentina Piredda, nasce in collaborazione con Stadt Salzburg, Land Salzburg, Ass. Fondo VP-Sardinia, Museo Casa Manno e Edizioni Nemapress-Alghero. L'inaugurazione-performance è in programma domani, mercoledì 10 luglio, alle 21.30, nella Galleria Cult, Bastioni Marco Polo 39. L’esposizione è visitabile fino a venerdì 19, tutti i giorni, dalle 19 alle 24. In altri orari su appuntamento, inviando una e-mail all'indirizzo web galleriacult@gmail.com o direttamente nella Galleria Cult.



