Entro il prossimo 24 luglio sarà possibile candidarsi per ricoprire gli incarichi dirigenziali di area tecnica a tempo determinato nel comune di Alghero. L´amministrazione è alla ricerca di 2 dirigenti a cui affidare i settori Alghero: il comune cerca 2 dirigenti tecnici



ALGHERO - Al via la procedura comparativa per il conferimento di due incarichi dirigenziali a tempo determinato (art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000) a cui affidare i settori urbanistica, lavori pubblici ed edilizia privata. Entro il prossimo 24 luglio sarà possibile candidarsi per ricoprire gli incarichi di area tecnica del Comune di Alghero.



Si tratta di figure ad alta professionalità, cui è richiesta una conoscenza approfondita della disciplina di funzionamento delle amministrazioni pubbliche locali e della normativa collegata. Per partecipare alla selezione pubblica bisogna essere in possesso di laurea specialistica in architettura o ingegneria o titoli di studio equipollenti. E' altresì richiesta una certa esperienza lavorativa di posizione in pubbliche amministrazioni.



Le domande, debitamente compilate secondo gli schemi rilasciati dall'amministrazione, dovranno essere protocollate entro le ore 12 del 24 luglio, a mano o tramite pec (il mancato rispetto del termine comporterà l'esclusione dalla procedura). Le due figure andranno a sostituire i due ex dirigenti titolari dei settori di area tecnica fino al mese di giugno, gli ingegneri Gianni Balzano e Giovanni Agatau.