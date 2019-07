Condividi | A.S. 11:40 Per il settimo anno consecutivo i corsi di studio del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica di Alghero si confermano ai primi posti in Italia davanti a Camerino, Genova, Politecnico di Torino e Politecnico di Milano Censis: Architettura conferma il podio



ALGHERO - Più che una sorpresa ormai è una gradita conferma. Per il settimo anno consecutivo i corsi di studio del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica di Alghero si confermano ai primi posti tra le lauree brevi d'Italia, davanti a Camerino, Genova, Politecnico di Torino e Politecnico di Milano.



Sui rapporti internazionali il Dipartimento di Architettura, design e urbanistica si conferma ai vertici, con il punteggio di 105, dopo lo IUAV di Venezia (110). Si tratta di una soddisfazione in più per l'Università degli Studi di Sassari.



La classifica generale Censis 2019, infatti, colloca l'Uniss in quarta posizione – dietro Trento, Siena e l’ex aequo di Trieste e Udine – tra i 18 Atenei statali di medie dimensioni, confermando che l’Ateneo sassarese rimane tra le primissime università della sua classe di appartenenza.



