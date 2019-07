Condividi | S.O. 12:29 Vasto incendio interessa le campagne di Villanova Monteleone, nelle località Sa Perda e Sa Rocca Pinta. All'opera due elicotteri leggeri provenienti dalla base di Bosa ed Anela Incendio a Villanova, elicotteri in azione



VILLANOVA MONTELEONE - Ennesima giornata calda sul fronte incendi quella odierna in Sardegna. Il Corpo Forestale e di vigilanza ambientale sta intervenendo con l'ausilio di due dei suoi elicotteri leggeri provenienti dalla base di Bosa ed Anela e il Super Puma proveniente da Fenosu, in un incendio nelle località Sa Perda e Sa Rocca Pinta, nel territorio comunale di Villanova Monteleone.



La Protezione civile regionale ha annunciato l'innalzamento del livello di guardia, visto che il forte vento rischia di far ulteriormente espandere l'area interessata dal rogo. Nonostante questo, le forze in campo hanno già escluso la necessità di far evacuare la vicina spiaggia della Speranza.



Intanto, un secondo rogo, nel territorio comunale di Pula, ha richiesto l'intervento dell'elicottero di stanza nella locale base.