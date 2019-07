Condividi | Red 16:45 Nei giorni scorsi, sono state consegnate e collaudate le nuove apparecchiature sanitarie, che garantiranno agli utenti un miglioramento nella qualità degli interventi Oculistica Alghero ed Ozieri: riprende attività chirurgica



ALGHERO - Nei plessi ospedalieri di Alghero ed Ozieri riprende l'attività chirurgica oculistica. Nei giorni scorsi, sono state consegnate e collaudate le nuove apparecchiature sanitarie, che garantiranno agli utenti un miglioramento nella qualità degli interventi.



La conclusione della procedura amministrativa, di carattere regionale, ha comportato tempistiche più lunghe rispetto a quelle preventivate per l'acquisizione dei beni, ma ora, grazie al nuovo affidamento approvato a giugno, è possibile programmare l'attività chirurgica oculistica con cadenza pluriennale. Infatti, la gara appena conclusa ha consentito all'Ats Sardegna-Assl Sassari da una parte di eliminare il precario sistema della proroga nell'acquisizione dei presidi medici (così come previsto dalla normativa nazionale) e dall'altra di mettere a disposizione degli operatori sanitari tecnologie e strumenti più moderni e performanti con la pronta disponibilità di tutti i materiali di consumo necessari alle diverse tipologie di interventi chirurgici.



Nel corso del 2018, nei plessi ospedalieri di Alghero ed Ozieri, sono stati eseguiti oltre 5mila interventi di chirurgia oculistica. «L'Ats Sardegna-Assl Sassari si scusa con gli utenti per il disagio e garantisce loro una pronta riprogrammazione degli interventi», viene dichiarato dalla Direzione sassarese.