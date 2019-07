Condividi | Red 19:03 I militari del locale Comando Stazione hanno denunciato in stato di libertà due persone residenti rispettivamente a Budoni e ad Olbia per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio Detenzione di droga: doppia denuncia a Budoni



BUDONI - Continua l’azione preventiva e repressiva allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri del Comando provinciale di Nuoro, quotidianamente impegnati per garantire sicurezza e rispetto della legalità. I militari del Comando Stazione di Budoni hanno denunciato in stato di libertà due persone residenti rispettivamente a Budoni e ad Olbia per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.



I Carabinieri, al termine di un'articolata indagine, hanno controllato le abitazioni dei due sospettati. Al termine delle operazioni sono state trovate diverse dosi di marijuana, sintomatico di un’attività di confezionamento dello stupefacente ai fini della cessione a terzi.



I due sono quindi stati deferiti in stato di libertà all'Autorità giudiziaria per il reato di detenzione ai fii di spaccio di sostanza stupefacente. I Carabinieri della locale Stazione stanno lavorando per risalire a chi abbiano ceduto ulteriori dosi e da chi si sono approvvigionati. La droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro.