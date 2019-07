video Condividi | Cor 18:10 Sollecitati dalle bellicose dichiarazioni del commissario regionale della Lega, Eugenio Zoffili, che ha ufficialmente chiesto la chiusura dell´ex Caserma, tutti i rappresentanti delle numerose associazioni che aderiscono al nuovo progetto culturale si sono ritrovati lunedì sera per presentare alla cittadinanza l´iniziativa. Le immagini sul Quotidiano di Alghero Alghero: il Distretto in piazza

Tutti assenti i nuovi governanti



ALGHERO - Assente il sindaco Mario Conoci e tutti i consiglieri di maggioranza. Tra il pubblico solo alcuni esponenti dell'opposizione e l'ex Primo cittadino. I rappresentanti di Alive Sardegna, Asce, Malerbe, Orcumarì, Sardegna solidale, Tricirco, Spazio-T, Rete delle Donne, Lipu, Unicef ed Università della Terza Età possono aspettare.



La presentazione pubblica del progetto che vede la luce proprio in queste settimane negli spazi autogestiti dell'ex Caserma di via Simon non deve aver colpito o attirato troppo l'attenzione dei nuovi governanti algheresi. L'assenza di massa da Piazza Pino Piras così, fa decisamente riflettere i componenti delle numerose associazioni e apre un profilo d'incertezza sul regolare proseguimento del progetto.



