Il fuoco non si ferma: altri sette incendi nell´Isola

CAGLIARI – Sette i roghi che oggi (martedì) hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale nelle campagne di Villanova Monteleone, Uta, San Giovanni Suergiu, Carbonia, Villagrande Strisaili, Macomer e Sassari. Il primo incendio si è registrato nell'agro del Comune di Villanova Monteleone



Il secondo rogo si è sviluppato nelle campagne di Uta, in località S'acqua frisca, dove sono intervenuti gli elicotteri della flotta aerea del Corpo forestale decollati dalle basi di Pula, Villasalto e Marganai. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale della Forestale della Stazione di Capoterra, coadiuvato dal personale della Stazione forestale di Cagliari, dal Gruppo analisi e uso del fuoco del Corpo forestale di Cagliari, e da tre squadre di volontari provenienti da Uta ed Assemini. L' incendio ha interessato eucalipteti e mandorleti per una superficie di 15ettari. Gli elicotteri si sono allontanati per fine intervento alle 14.40.



Fiamme in località Is Loccis santus, nelle campagne di San Giovanni Suergiu, dove è intervenuto l'elicottero della Forestale decollato dalla base di Marganai. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Sant'Antioco, coadiuvato da una squadra di Fotestas proveniente dal cantiere di Sant'Antioco, dai volontari di protezione civile Assosulcis di Sant'Antioco e da una squadra di Vigili del fuoco di Carbonia. L' incendio ha interessato macchia mediterranea per una superficie di circa 2ettari. Eli-Marganai ha terminato le operazioni di spegnimento alle 15.51.



Il quarto incendio si è registrato nell'agro di Carbonia, in località C.S'ortu de is Braus, dove è intervenuto l'elicottero della Forestale decollato dalla base di Pula. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Carbonia, coadiuvato da due squadre di operai forestali provenienti dai cantieri Forestas di Carbonia e Gonnesa e dai volontari di protezione civile dell'associazione Terra Mare di Carbonia. L' incendio ha interessato macchia mediterranea per una superficie di circa 2mila metri quadri. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16.10.



Il quinto rogo si è acceso in località C.Ballarisolu, nelle campagne di Villagrande Strisali,dove è intervenuto l'elicottero della Forestale decollato dalla base di San Cosimo. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Villagrande, coadiuvato da una squadra di operai Forestas proveniente dal cantiere Arcu e Serra di Villagrande. L' incendio ha interessato un uliveto per una superficie di circa 200metri quadri. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16.30.



Il sesto incendio si è registrato nell'agro di Macomer, in località N.ghe Su Tilibirche, dove è intervenuto l'elicottero della Forestale decollato dalla base di Bosa. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Macomer, coadiuvato dagli operai Forestas proveniente dal cantiere San'Antonio di Macomer e dai barracelli di Macomer. L' incendio ha interessato pascolo cespugliato per una superficie di circa 200metri quadri. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16.40.



L'ultimo rogo di giornata si è sviluppato in località Santa Barbara, nelle campagne di Sassari, dove è intervenuto l'elicottero della Forestale decollato dalla base di Anela. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della locale Stazione, coadiuvato da due squadre di operai Forestas provenienti dai cantieri di Porto Torres e di Sassari, dai volontari di protezione civile dell'associazione Misericordia di Sassari e dalla squadra dei Vigili del fuoco di Porto Torres. L' incendio ha interessato stoppie e seminativo incolto per una superficie di circa 6ettari. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 18.



