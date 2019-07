Condividi | Red 10:28 Il Banco di Sardegna ha confermato la fiducia al centro padovano al termine di una positiva annata maturazione vissuta con grande dedizione e spirito di squadra Dinamo: conferma per Daniele Magro



SASSARI – Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari ha annunciato la firma di Daniele Magro anche per la prossima stagione. Dopo l’annata vissuta fino alla finale scudetto con dedizione e spirito di sacrificio, il centro padovano è pronto alla nuova avventura sassarese in campionato e nella Basketball champions league.



Una firma di valore e di continuità per un giocatore di grande intelligenza, generosità ed umiltà, che con il club biancoblu ha saputo conquistarsi i propri spazi, facendosi sempre trovare pronto. Lungo concreto e solido, oltre a far valere le proprie qualità offensive sotto canestro è particolarmente utile anche in fase difensiva nel pitturato.



Prodotto della Benetton Treviso, società con la quale ha debuttato in serie A nel campionato 2004/05, ha grande conoscenza del campionato italiano grazie anche alle esperienze maturate a Venezia (2011/14) e Milano, squadra quest’ultima con cui nella stagione 2015-2016 ha vinto Coppa Italia e scudetto.



