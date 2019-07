Condividi | Red 15:19 Il responsabile del Ministero dell´Ambiente arriverà in Sardegna venerdì mattina, per una due giorni di sopralluoghi nel nord dell’Isola. Oltre che la Riviera del corallo, visiterà Porto Torres, Stintino ed il Parco dell´Asinara Ministro Costa ad Alghero: programma



ALGHERO - Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa arriverà in Sardegna venerdì 12 luglio, per una due giorni di sopralluoghi nel nord dell’Isola. Il programma prevede alle 10.30 la visita ad Alghero nei siti di stoccaggio della Posidonia oceanica con i parlamentari del Movimento 5 stelle Paola Deiana, Alberto Manca e Mario Perantoni.



Il sopralluogo nei siti di stoccaggio è molto atteso sia dai cittadini algheresi, sia dagli operatori turistici. Alle 12.30, incontro con il sindaco di Porto Torres e, alle 14.10, sopralluogo al Sin di Porto Torres.



Alle 16.40, Costa terrà una riunione, sempre a Porto Torres, con il Consiglio direttivo del Parco dell’Asinara. Il trasferimento sull’isola è previsto in serata, con partenza da Stintino alle 19.15, mentre la visita al Parco, ultima tappa del ministro, la mattina di sabato 13, dalle 9.30 alle 12.30.



Nella foto: ilministro Sergio Costa