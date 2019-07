Condividi | A.S. 17:25 Monti se la prende con i vertici del partito e il presidente del Consiglio regionale, ma Gianni Pais chiede pubblicamente le dimissioni dei consiglieri ribelli. Partito in confusione totale. Conoci pronto a onorare l'impegno con Zoffili Eletti in Lega salutano Salvini: è subbuglio



ALGHERO - La



All'origine di tutto c'è la rappresentanza nella prima Giunta Conoci. Una guerra per le poltrone che ha travolto il partito e investe pesantemente il sindaco Mario Conoci, sempre più combattuto sul da farsi. Da una parte c'è da onorare l'



«Non è più possibile tollerare e collaborare con chi mi vuole ridurre al silenzio politico». «La mia libertà, dignità e soprattutto identità personale è stata gravemente lesa da un signore le cui cariche politiche mi sono ancora ignote» (il riferimento non può che essere a Luca Sacristani, colui che rappresenta la Lega ai tavoli di coalizione ndr). E ancora: «Mi è dispiaciuto constatare che il Presidente del consiglio regionale, cittadino della mia città, in forza alla lega non sia intervenuto tempestivamente per mediare e risolvere da subito le gravi ingerenze».



Tra i militanti è però subbuglio: c'è già chi chiede pubblicamente le dimissioni dei tre consiglieri. «Siete stati eletti per la Lega portando avanti idee e progetti. Perchè non andare via prima di essere eletti. Fate più bella figura a dimettervi» è la durissima reprimenda di Gianni Pais (nella foto), candidato alle ultime elezioni comunali, tra i militanti locali del Carroccio più attivi dalla prima ora. Commenti ALGHERO - La scelta da Guinnes della politica dei tre consiglieri comunali di Alghero eletti tra le file della Lega col nome di Matteo Salvini nel simbolo e usciti ufficialmente dal gruppo consiliare ancor prima della seduta inaugurale inizia a far discutere. Passando da Cagliari (dove in Regione siede il presidente della massima assise regionale) la notizia arriva fino a Roma.All'origine di tutto c'è la rappresentanza nella prima Giunta Conoci. Una guerra per le poltrone che ha travolto il partito e investe pesantemente il sindaco Mario Conoci, sempre più combattuto sul da farsi. Da una parte c'è da onorare l' accordo sancito col massimo rappresentante del Carroccio in Sardegna, Eugenio Zoffili , dall'altra tenere buoni i tre ribelli. A mettere sale sulle ferite ci pensa Giovanni Monti, che in una lettera spiega le sue ragioni dell'addio alla Lega e se la prende col partito, ma anche con Michele Pais.«Non è più possibile tollerare e collaborare con chi mi vuole ridurre al silenzio politico». «La mia libertà, dignità e soprattutto identità personale è stata gravemente lesa da un signore le cui cariche politiche mi sono ancora ignote» (il riferimento non può che essere a Luca Sacristani, colui che rappresenta la Lega ai tavoli di coalizione). E ancora: «Mi è dispiaciuto constatare che il Presidente del consiglio regionale, cittadino della mia città, in forza alla lega non sia intervenuto tempestivamente per mediare e risolvere da subito le gravi ingerenze».Tra i militanti è però subbuglio: c'è già chi chiede pubblicamente le dimissioni dei tre consiglieri. «Siete stati eletti per la Lega portando avanti idee e progetti. Perchè non andare via prima di essere eletti. Fate più bella figura a dimettervi» è la durissima reprimenda di Gianni Pais (), candidato alle ultime elezioni comunali, tra i militanti locali del Carroccio più attivi dalla prima ora.