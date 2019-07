Condividi | Red 20:03 Gli aderenti alla sigla Fiadel saranno in assemblea sindacale. È molto probabile che si possano verificare ritardi nel ritiro dei rifiuti ad Alghero Assemblea Ciclat: rifiuti a rischio ad Alghero



ALGHERO - Giovedì 11 luglio, i lavoratori Ciclat aderenti alla sigla Fiadel saranno in assemblea sindacale. È possibile che si possa verificare qualche ritardo nel ritiro dei rifiuti ad Alghero. «Per evitare al minimo i disagi, il lavoro verrà organizzato in modo tale che la raccolta del porta a porta venga effettuata prima dell'assemblea e comunque senza successive conseguenze gravi» riferiscono dal Comune di Alghero. Commenti ALGHERO - Giovedì 11 luglio, i lavoratori Ciclat aderenti alla sigla Fiadel saranno in assemblea sindacale. È possibile che si possa verificare qualche ritardo nel ritiro dei rifiuti ad Alghero. «Per evitare al minimo i disagi, il lavoro verrà organizzato in modo tale che la raccolta del porta a porta venga effettuata prima dell'assemblea e comunque senza successive conseguenze gravi» riferiscono dal Comune di Alghero.