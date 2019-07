Condividi | Cor 20:30 Subbuglio tra i militanti algheresi della Lega dopo l´attacco del consigliere Giovanni Monti ai vertici del partito. Lui incassa però la solidarietà di Valdo Di Nolfo, l´unico rappresentante della Sinistra in Consiglio «Comaschi e bresciani a comandare in Lombardia»



Nella confusione incassa però la solidarietà piena di Valdo Di Nolfo (nella foto). «Da posizioni opposte rispetto chi fa scelte come la tua». Così il consigliere comunale di Sinistra in Comune che ritornato sui banchi dell'opposizione manda un messaggio all'indirizzo dei vertici della lega: «Comaschi e bresciani a comandare in Lombardia». Commenti ALGHERO - Il consigliere algherese, ormai ex leghista Giovanni Monti, sbatte la porta in faccia a Matteo Salvini, Eugenio Zoffili, Michele Pais e Luca Sacristani. Un fatto questo che crea più di un grattacapo a Mario Conoci [ LEGGI ].Il sindaco, infatti, pare sempre più propenso a onorare l'impegno col Carroccio, concedendogli un assessorato come richiesto dai vertici del partito. Ma Monti, col suo attacco, crea un certo subbuglio anche tra i militanti locali, tanto che qualcuno inizia a richiedere le pubbliche dimissioni.Nella confusione incassa però la solidarietà piena di Valdo Di Nolfo (). «Da posizioni opposte rispetto chi fa scelte come la tua». Così il consigliere comunale di Sinistra in Comune che ritornato sui banchi dell'opposizione manda un messaggio all'indirizzo dei vertici della lega: «Comaschi e bresciani a comandare in Lombardia».