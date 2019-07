Condividi | Red 21:58 Questa sera, attorno alle 19.30, un´autovettura ha investito una donna spagnola che, insieme alla sua famiglia, attraversava la strada in Via Garibaldi. Pronto l´intervento del personale medico del 118, che ha accompagnato la donna al Pronto soccorso dell´Ospedale Civile Investita lungo la Rambla: turista in ospedale



ALGHERO - Questa sera (mercoledì), attorno alle 19.30, un'autovettura, per cause non ancora chiarite, ha investito una donna spagnola che, insieme alla sua famiglia, attraversava la strada in Via Garibaldi. Pronto l'intervento del personale medico del 118, che ha accompagnato la donna al Pronto soccorso dell'Ospedale Civile.