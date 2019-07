Condividi | Red 11:23 Ad agosto, il parco di Villa Edera, B&B, in Via Giuseppe Biasi 21, ad Alghero, ospiterà come di consueto la rassegna letteraria, che vedrà ospiti scrittori e poeti, con la direzione artistica di Neria De Giovanni, direttore del Portaleletterario e della Nemapress edizioni Villa Edera: al via le Letture d´estate



ALGHERO - Ad agosto, il parco di Villa Edera, B&B, in Via Giuseppe Biasi 21, ad Alghero, ospiterà come di consueto la rassegna “Letture d’estate a Villa Edera”, che vedrà ospiti scrittori e poeti, con la direzione artistica di Neria De Giovanni, direttore del Portaleletterario e della Nemapress edizioni. Ad inaugurare gli eventi, venerdì 2 agosto, saranno “Sas paraulas-Le parole magiche, credenze e superstizioni in Sardegna e Angeli e spiriti maligni in Sardegna”, gli ultimi volumi che De Giovanni ha scritto con don Marcello Stanzione, il più famoso angelologo italiano. L’incontro sarò aperto dal flauto “magico” di Mauro Uselli ed introdotto dall’archivista Alessandra Derriu, che dialogherà con la “padrona di casa”.



Sabato 10, alle 20.30, ci sarà il consueto incontro di poeti, giunto all'ottava edizione, per la notte di San Lorenzo, in ricordo di Giovanni Pascoli che a questa notte ha dedicato una famosissima poesia. Come nelle precedenti edizioni, gli scrittori leggereanno le loro poesie. Hanno già dato la propria adesione Antonello Colledanchise, Tiziana Meloni, Raffaele Ciminelli, Giuseppe Sechi, Angela Baldino, Fatime Fiku, Cinzia Paolucci, Margherita Lendini, Marco Balbina, Marisa Castellini, Massimiliano Fois, Sergio Bolgeri, Carla Casula ed Antoni Canu. Venerdì 16, sarà la volta di Antonio Maria Masia (presidente del Gremio dei sardi di Roma e presidente del Premio di poesia di Ittiri), con il suo libro “Antiga limba”, poesie e prose in sardo con traduzione in italiano dello stesso scrittore. Letture in sardo a cura dell’autore ed in italiano di Alessandro Pala Griesche. Gavino Ruggiu interpreterà la canzone identitaria sassarese.



Venerdì 23, sarà la volta dell'autrice di Roma Concetta Casu, con il libro di poesie "Amati amando" (che gode delle illustrazioni di tre artisti di fama internazionale) e "Poesie di paesi e di pastori", di Domenico Marras: Neria De Giovanni ne parlerà con gli autori, mentre Antonello Colledanchise interpreterà la canzone identitaria algherese. Il sipario su Letture a Villa Edera 2019 calerà venerdì 30, con due scrittrici Nemapress: "La magia dei ricordi nascosti" di Maria Teresa Petrini ed "Il mare segreto delle stelle" di Marella Giovannelli. Entrambe, dialogheranno con De Giovanni. Chiuderà la rassegna il flauto traverso del maestro Uselli. Tutti gli incontri, tranne la Notte dei poeti, avranno inizio alle 19.30 e si chiuderanno alle 20.30, con un brindisi con l'autore offerto dal direttore di Villa Edera Ivan Perella. Ingresso libero ad esaurimento posti.