Porto Torres: «da 4 mesi silenzio sui cantieri Lavoras»

PORTO TORRES - Interpellanza dei consiglieri comunali Alessandro Carta, Massimo Cossu, Davide Tellini, Franco Pistidda e Claudio Piras, «per capire quali siano le problematiche che da ormai 4 mesi hanno bloccato la fase finale della procedura Lavoras che interessa il Comune e di riferire al Consiglio Comunale e a tutta la città, tempistiche certe affinché vengano meno i disagi che molte famiglie stanno attraversando a causa del silenzio che caratterizza la vicenda da molto tempo a questa parte». Gli esponenti della minoranza sottolineano che gli uffici competenti alle procedure di selezione del personale, ovvero l’agenzia del lavoro Aspal, hanno ultimato le opportune procedure e stilato il 14 marzo scorso le graduatorie per l’avvio dei cantieri.



«Pertanto – evidenziano i consiglieri - i diretti interessati attendono che finalmente arrivi la chiamata per l’avvio delle attività». Molti di questi lavoratori, considerate le tempistiche stanno rifiutando impieghi seppur precari, i cosiddetti lavori a chiamata o per meglio dire “a giornata” onde evitare il venir meno dei requisiti per poter entrare nei cantieri Lavoras e «quindi aumenta la preoccupazione dei soggetti interessati circa i ritardi per l’avvio dei cantieri ed il contestuale silenzio delle istituzioni al riguardo – proseguono i 5 consiglieri di minoranza- ovvio evidenziare l’utilità di tali cantieri per l’interesse collettivo, visto e considerato che le schede progettuali interessano interventi di manutenzione ordinaria di immobili e spazi pubblici di cui la città ha grande bisogno».



