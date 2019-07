video Condividi | M.T. 10:33 Alcuni residenti del popoloso quartiere di Sant´Agostino ad Alghero lamentano «l´incuria totale in cui siamo costretti a vivere». L´appello è all´Amministrazione: tagliateci almeno l´erba secca, è un ricettacolo di parassiti «Pulci, zecche, feci fate qualcosa»



ALGHERO - Via Marconi, quartiere di Sant'Agostino, tra i più popolosi di Alghero. Alcuni residenti lamentano «l'incuria totale in cui siamo costretti a vivere nonostante le segnalazioni».



Basta fare un passeggiata per rendersi conto della sporcizia dilagante, ma quello che più balza agli occhi è la quantità di infestanti, ormai secche, che caratterizzano ogni aiuola. L'appello è all'Amministrazione algherese: «tagliateci almeno l'erba, è un ricettacolo di parassiti».



Pulci, zecche ed escrementi di cani che imbrattano i marciapiedi dissestati e pericolosi. «Fate qualcosa, così non si può andare avanti» è il grido d'allarme di una famiglia che si dice pronta ad azioni eclatanti se non ascoltata.