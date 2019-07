Condividi | S.O. 12:30 Equilibri molto precari, basta che salti un tassello per far crollare l´intera impalcatura su cui si regge la bozza di accordo per la prima Giunta Conoci. Tensioni crescenti e minacce nelle ultime riunioni di caolizione Countdown per la Giunta: tensioni



ALGHERO - Conto alla rovescia a Porta Terra per la prima scadenza obbligata della nuova consiliatura targata Mario Conoci. Lunedì 15 luglio, infatti, si riunirà il Consiglio in via Columbano. All'ordine del giorno anche la presentazione della prima Giunta Conoci e l'elezione del Presidente.



Se da un lato pare ormai scontata l'elezione di Lelle Salvatore in quota Udc alla presidenza dell'Aula, appare incertissima la compagine assessoriale. Tra tensioni crescenti, minacce di appoggio esterno di gruppi consiliari e conseguenti dimissioni, il sindaco prova a tirare le fila della coalizione in evidente difficoltà.



Forza Italia dopo la rinuncia di Peppinetto Musu potrebbe piazzare Giovanna Caria e Lina Bardino mentre "Noi con Alghero" punterà su Maria Grazia Salaris. Nonostante l'assenza di gruppo consiliare andrà alla Lega un posto in esecutivo (come concordato con Zoffili) con Sonia Pilli in vantaggio su Giorgia Vaccaro.



Rimangono i mal di pancia di alcuni partiti sulla presenza del Psd'Az in Giunta ma nonostante tutto i sardisti avranno anche loro una rappresentanza con Tore Pintus in pole position. I Riformatori puntano sulla staffetta tra Andrea Montis e Alberto Bamonti, mentre Fratelli d'Italia dovrebbe indicare Marco Di Gangi.



Nella foto: Tore Pintus e Mario Conoci Commenti ALGHERO - Conto alla rovescia a Porta Terra per la prima scadenza obbligata della nuova consiliatura targata Mario Conoci. Lunedì 15 luglio, infatti, si riunirà il Consiglio in via Columbano. All'ordine del giorno anche la presentazione della prima Giunta Conoci e l'elezione del Presidente.Se da un lato pare ormai scontata l'elezione di Lelle Salvatore in quotaalla presidenza dell'Aula, appare incertissima la compagine assessoriale. Tra tensioni crescenti, minacce di appoggio esterno di gruppi consiliari e conseguenti dimissioni, il sindaco prova a tirare le fila della coalizione in evidente difficoltà.Forza Italia dopo la rinuncia di Peppinetto Musu potrebbe piazzare Giovanna Caria e Lina Bardino mentre "Noi con Alghero" punterà su Maria Grazia Salaris. Nonostante l'assenza di gruppo consiliare andrà alla Lega un posto in esecutivo (come concordato con Zoffili) con Sonia Pilli in vantaggio su Giorgia Vaccaro.Rimangono i mal di pancia di alcuni partiti sulla presenza del Psd'Az in Giunta ma nonostante tutto i sardisti avranno anche loro una rappresentanza con Tore Pintus in pole position. I Riformatori puntano sulla staffetta tra Andrea Montis e Alberto Bamonti, mentre Fratelli d'Italia dovrebbe indicare Marco Di Gangi.Nella foto: Tore Pintus e Mario Conoci