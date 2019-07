Condividi | Red 19:26 Con la selezione delle tre idee vincitrici, si concluderà sabato il progetto MediterranEu. A partire dalle 9.30, la sala conferenze de Lo Quarter, in Largo San Francesco, ospiterà l´evento conclusivo Tre progetti innovativi da Alghero a San Francisco



ALGHERO - Da Alghero a San Francisco, sull'onda dell'innovazione sociale. Sabato 13 febbraio, verranno svelate le tre idee vincitrici del progetto MediterranEu, l'iniziativa che per un anno ha visto impegnati trenta giovani sardi nella progettazione e costruzione di altrettante attività imprenditoriali ad alto tasso di sostenibilità. Il progetto è stato finanziato dalla Fondazione Terzo Pilastro internazionale, con la collaborazione del Comune di Alghero, di Rondine Cittadella della pace, della Fondazione Alghero, del Parco di Porto Conte e icon l patrocinio dell'Assessorato regionale alla Cultura.



A partire dalle 9.30, nella sala conferenze de Lo Quarter, in Largo San Francesco, ad Alghero, i dodici finalisti presenteranno i loro lavori, frutto del percorso di incubazione seguito all'interno della Rumundu academy. Tutti i partecipanti, attraverso un’autovalutazione, decideranno i vincitori che avranno l’opportunità di fare un’esperienza a San Francisco, considerata una delle capitali mondiali dell’innovazione.



Parallelamente a questo percorso, dodici ragazzi provenienti da zone di conflitto dopo la laurea ed un master tra l'Università di Pavia e la Sant'Anna di Pisa hanno definito il piano di impresa per altrettanti progetti da sviluppare nei Paesi di origine tra i quali il Mali, Israele, la Palestina ed il Medio Oriente. All'evento, parteciperanno il sindaco di Alghero Mario Conoci, il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, l'assessore regionale al Lavoro Alessandra Zedda, il presidente della Fondazione Alghero Massimo Cadeddu, il direttore del Parco di Porto Conte Mariano Mariani, Valentina Pierucci di Rondine Cittadella della pace, Alessandra Taccone della Fondazione Terzo Pilastro internazionale, il presidente della Camera di commercio di Sassari Gavino Sini e Dario Carrera dell'Impact Hub Roma.