Altrove con Sale e Ruggiu a Casa Manno

ALGHERO – Sabato 13 luglio, alle 20, è in programma l'inaugurazione della mostra "Altrove, qualcuno", di Giulia Sale e Gianni Ruggiu, a cura di Mariolina Cosseddu ed ospitata nelle sale della Casa Manno per il contemporaneo. L'evento, organizzato con il patrocinio del Comitato di Alghero della Società Dante Alighieri, si terrà subito dopo la conclusione del concerto dell'Extravagantia Duo. L'allestimento sarà visitabile fino a sabato 27 luglio, nei giorni di apertura del museo (venerdi, sabato, domenica e lunedì, dalle 16 alle 20), con ingresso ad offerta libera.