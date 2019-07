Condividi | Red 20:18 Martedì pomeriggio, al Pronto soccorso dell’Ospedale Civile di Sassari, un 45enne, spazientito dall’asserita prolungata attesa per ricevere cure mediche si è rivolto con espressioni minacciose ad un´infermiera di turno, tentando di colpirla Minaccia un´infermiera: scatta la denuncia



SASSARI – Martedì pomeriggio, al Pronto soccorso dell'Ospedale Civile di Sassari, un 45enne, spazientito dall'asserita prolungata attesa per ricevere cure mediche si è rivolto con espressioni minacciose ad un'infermiera di turno, tentando di colpirla. L'azione è stata interrotta da un infermiere intervenuto a difesa della donna, così scongiurando l'aggressione e mettendo in fuga l'aggressore. Questa mattina (giovedì), in base alla descrizione fornita dalla donna, i Carabinieri della locale Stazione hanno identificato il 45enne, già noto alle Forze dell'ordine, e lo hanno denunciato in stato di libertà per il reato di minaccia.