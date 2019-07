Condividi | Red 7:13 I Carabinieri della Stazione di Isili, da tempo impegnati in un’attività investigativa finalizzata alla repressione dei reati riconducibili agli stupefacenti, hanno deferito in stato di libertà un uomo per il reato di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti Cannabis in casa: 60enne denunciato



ISILI - I Carabinieri della Stazione di Isili, da tempo impegnati in un'attività investigativa finalizzata alla repressione dei reati riconducibili agli stupefacenti, hanno deferito in stato di libertà un 60enne per il reato di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti. L'indagine dei militari che, nell'ambito delle attività predisposte e coordinate dal Comando provinciale di Nuoro, ha permesso di individuare in un cortile di un'abitazione in uso al 60enne, una decina di piante di canapa indiana in piena infiorescenza, sistemate in vasi di plastica. I riscontri hanno portato i Carabinieri ad effettuare una perquisizione domiciliare a carico del coltivatore. In casa, infatti, accuratamente custoditi, i militari hanno trovato un vasetto in vetro con all'interno i semi della stessa specie vegetale.