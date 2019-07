Condividi | M.P. 1:24 Nella sala Canu sarà proiettato alle ore 21 il cortometraggio del regista turritano Giorgio Amato, "Il polo opposto". A seguire l’anteprima di due episodi del film "Come se non ci fosse un domani" di Pino e gli anticorpi I film di Amato e Pino e gli Anticorpi a Porto Torres



PORTO TORRES - Il festival “Pensieri & Parole – libri e film all’Asinara” farà tappa domani 12 luglio a Porto Torres per una serata speciale tutta dedicata al cinema. Nella sala Canu sarà proiettato alle ore 21 il cortometraggio del regista turritano Giorgio Amato, "Il polo opposto". A seguire l’anteprima di due episodi del film "Come se non ci fosse un domani" di Pino e gli anticorpi. L’ingresso è gratuito. Cosa può spingere una donna a fare strage della propria famiglia? Il regista Amato nel cortometraggio Il polo opposto definisce il profiler della protagonista sintetizzando in un unico personaggio le motivazioni più ricorrenti che spingono le madri a compiere un gesto tanto assurdo quanto apparentemente contro natura.



Come se non ci fosse un domani è, invece, un film comico a episodi che esplora le sfaccettature umane di chi si ritrova a percepire la sensazione di non avere più un futuro. Otto storie di ordinaria disperazione i cui protagonisti giunti al bivio dell’esistenza, per non perdere tutto, decidono di ribaltare il tavolo compiendo una scelta che si rivelerà sbagliata. Il film è uno spaccato della realtà sociale italiana attuale, narrata dal punto di vista privilegiato di un’isola del Mediterraneo, periferia d’Europa e d’estate centro del mondo. Nella sala Canu saranno proiettati in anteprima due episodi del film di Pino e gli anticorpi, in uscita a settembre, girati a Porto Torres e all’Asinara.



Le proiezioni saranno precedute domani anche da un appuntamento letterario: nella libreria Koinè, alle ore 19 sarà presentato il volume “L’infelicità italiana” di e con Maurizio Braucci, con la partecipazione di don Gaetano Galia. L’autore si è mosso in motocicletta per il Sud Italia per raccontare la realtà delle migrazioni nel Paese e capire come gli italiani riflettono il proprio malessere nell’ambito dell’accoglienza agli stranieri. Braucci è scrittore e sceneggiatore, vincitore quest’anno dell’Orso d’argento per la migliore sceneggiatura con il film “La paranza dei bambini”, insieme a Claudio Giovannesi e a Roberto Saviano, al Festival internazionale del cinema di Berlino.



