Alghero: apre il nuovo Punto Enel

ALGHERO - Buone notizie per i cittadini di Alghero e per i turisti della città catalana sul fronte dei servizi, grazie al nuovo Punto Enel in Via Sant’Agostino 24 inaugurato ieri sera (giovedì). Il negozio sarà un punto di riferimento per tutti i clienti di Enel Energia, che ha scelto di continuare ad investire ed essere presente sul territorio offrendo un servizio d’eccellenza ed opportunità di risparmio per cittadini ed imprese.



Il nuovo Punto Enel di Alghero costituisce un altro punto di riferimento in provincia di Sassari, attraverso il quale i cittadini avranno a disposizione una molteplicità di servizi. Al taglio del nastro sono intervenuti tutti i responsabili territoriali dell'azienda, il sindaco di Alghero Mario Conoci ed alcuni rappresentanti dell’Amministrazione comunale. L'apertura del nuovo Punto arriva a circa un mese dal sit-in dei lavoratori contro la chiusura del Punto di Via Don Minzoni, con conseguente lettera inviata dall'allora primo cittadino Mario Bruno all'amministratore delegato e direttore generale dell'Enel per l'Italia Francesco Starace



«Il nuovo Punto Enel - ha dichiarato Valerio Formica, responsabile del canale indirect store Lazio e Sardegna di Enel energia – rappresenta una pronta risposta agli impegni presi rispetto alle esigenze della comunità, in perfetta continuità con il presente, e si aggiunge alla fitta rete di punti fisici presenti sul territorio, confermando la nostra volontà di garantire vicinanza ai cittadini e di essere sempre più radicati nel territorio, sia nell’attività di assistenza sia nella proposta di opportunità di risparmio e di soluzioni e servizi innovativi». Il Punto Enel di Alghero sarà aperto al pubblico da lunedì 15 luglio, dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 il sabato.



