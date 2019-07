Condividi | Red 18:23 Ieri notte (giovedì), gli agenti della Polizia di Stato di Olbia, nel corso di un servizio mirato alla prevenzione ed al contrasto dello spaccio illecito di sostanze stupefacenti, hanno proceduto all’arresto di un uomo trovato in possesso di sostanze stupefacenti Droga: 41enne in manette



OLBIA - Ieri notte (giovedì), gli agenti della Polizia di Stato di Olbia, nel corso di un servizio mirato alla prevenzione ed al contrasto dello spaccio illecito di sostanze stupefacenti, hanno proceduto all’arresto di un 41enne trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Gli agenti del Distaccamento di Polizia Stradale e del Commissariato di Pubblica sicurezza di Olbia, hanno proceduto al controllo di una abitazione, nel centro cittadino, dalla quale proveniva un intenso odore di marijuana.



La perquisizione, eseguita nella casa con l'ausilio di una unità cinofila della locale Compagnia della Guardia di finanza, ha permesso di recuperare, oltre ad un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi, 180euro (verosimile provento dell'attività illecita), 5,3chilogrammi marijuana e 700grammi di semi di marijuana. Il 41enne, su disposizione dell'Autorità giudiziaria, è stato tratto in arresto ed accompagnato nella Casa circondariale di Nuchis.