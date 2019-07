Condividi | Red 19:27 I militari della seconda Compagnia della Guardia di finanza di Cagliari, nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, hanno concluso un controllo nei confronti di un professionista del settore edile operante in Elmas Scoperti 22mila euro sottratti al Fisco



CAGLIARI - I militari della seconda Compagnia della Guardia di finanza di Cagliari, nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, hanno concluso un controllo nei confronti di un professionista del settore edile operante in Elmas. L’attività di ricerca del target si è sviluppata partendo dalla disamina delle diverse posizioni insistenti sul territorio, che evidenziano la concessione in locazione di immobili a terzi: enucleati alcuni possibili obiettivi, gli stessi vengono preliminarmente analizzati, esaminando le diverse risultanze contenute nelle banche dati.



I finanzieri hanno quindi concentrato la loro attenzione su due immobili, di proprietà del professionista, ubicati nel capoluogo e concessi in affitto. L’analisi della documentazione acquisita durante il controllo ha permesso di appurare che, nonostante l’esistenza di regolare contratto di affitto, il locatore non aveva indicato nelle dichiarazioni dei redditi, relative alle annualità dal 2014 al 2017, i proventi derivanti dall’affitto dei citati immobili per un valore complessivo di 16mila euro.



Nell'ambito del controllo, inoltre, le Fiamme gialle, proseguendo nella disamina della documentazione fiscale relativa al professionista, hanno constatato che lo stesso non aveva dichiarato, nello stesso arco temporale, ricavi legati a prestazioni lavorative rese per un importo di 6mila euro. Questo intervento si inserisce nel più ampio ed articolato proscenio di attività puntualmente indirizzate al contrasto dell'evasione fiscale, fenomeno che produce effetti negativi per l'economia e sottrae preziose risorse alle casse dello stato da destinare ai servizi a favore dei cittadini onesti.