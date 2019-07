Condividi | Red 22:09 Un 45enne di Girasole, già noto alle Forze dell’ordine, è stato denunciato per truffa. L’uomo, è stato rintracciato e deferito in stato di libertà, dai militari della locale Stazione dopo una serie d’indagini che erano state avviate a seguito di una denuncia Compra con assegni scoperti: 45enne denunciato



A presentarsi in Caserma è stato un 65enne ogliastrino, che aveva venduto il proprio autocarro, ma era stato pagato con due assegni bancari di conto corrente risultati poi privi di copertura. I Carabinieri della Stazione di Osini stanno eseguendo delle ulteriori verifiche nel caso in cui il 65enne truffato sia stato l’unica vittima del truffatore. OSINI – Un 45enne di Girasole, già noto alle Forze dell’ordine, è stato denunciato per truffa. L’uomo, è stato rintracciato e deferito in stato di libertà, dai militari della locale Stazione dopo una serie d’indagini che erano state avviate a seguito di una denuncia.A presentarsi in Caserma è stato un 65enne ogliastrino, che aveva venduto il proprio autocarro, ma era stato pagato con due assegni bancari di conto corrente risultati poi privi di copertura. I Carabinieri della Stazione di Osini stanno eseguendo delle ulteriori verifiche nel caso in cui il 65enne truffato sia stato l’unica vittima del truffatore.