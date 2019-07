Condividi | Red 16:46 Domani mattina, nella sala rossa di Via Columbano, i consiglieri comunali Raimondo Cacciotto ed Ornella Piras terranno una conferenza stampa per annunciare e illustrare la costituzione di un nuovo gruppo consiliare Nuovo Gruppo consiliare ad Alghero



ALGHERO - Domani, sabato 13 luglio, alle 10.30, nella sala rossa di Via Columbano, i consiglieri comunali Raimondo Cacciotto ed Ornella Piras terranno una conferenza stampa per annunciare e illustrare la costituzione di un nuovo gruppo consiliare. All’incontro, parteciperà il consigliere regionale Antonio Piu. Saranno presenti anche il consigliere comunale ed ex sindaco di Alghero Mario Bruno e Marco Dettori, consigliere comunale eletto a Sassari nella lista Futuro Comune.



Nella foto: il consigliere comunale Raimondo Cacciotto Commenti ALGHERO - Domani, sabato 13 luglio, alle 10.30, nella sala rossa di Via Columbano, i consiglieri comunali Raimondo Cacciotto ed Ornella Piras terranno una conferenza stampa per annunciare e illustrare la costituzione di un nuovo gruppo consiliare. All’incontro, parteciperà il consigliere regionale Antonio Piu. Saranno presenti anche il consigliere comunale ed ex sindaco di Alghero Mario Bruno e Marco Dettori, consigliere comunale eletto a Sassari nella lista Futuro Comune.Nella foto: il consigliere comunale Raimondo Cacciotto