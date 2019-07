Condividi | Red 12:18 Cambio al vertice dei Commissariati di Pubblica sicurezza della Gallura. Da ieri, la direzione del Commissariato di Olbia è stata affidata al vicequestore Fabio Scanu, mentre il Commissariato di Porto Cervo sarà guidato dal vicequestore Raffaele Bracale Nuovi dirigenti nei Commissariati di Olbia e Porto Cervo



OLBIA - Cambio al vertice dei Commissariati di Pubblica sicurezza della Gallura. Da ieri (sabato), la direzione del Commissariato di Olbia è stata affidata al vicequestore Fabio Scanu, mentre il Commissariato di Porto Cervo sarà guidato dal vicequestore Raffaele Bracale. I due funzionari vantano una importante esperienza professionale, maturata in particolare in numerosi uffici dell’Isola.



Scanu, 51enne nativo di Castellamare di Stabia, laureato in Giurisprudenza, è entrato in Polizia nel 1987. Dopo aver frequentato l’Istituto superiore di Polizia a Roma ed un iniziale servizio nel Compartimento di Polizia Stradale di Cagliari, ha successivamente diretto la Sezione Volanti di Nuoro e diversi Commissariati della provincia. Il funzionario ha poi raggiunto la Questura di Sassari, dove, tra l’altro, ha diretto la Digos, il Commissariato di Tempio Pausania e quello di Porto Cervo.



Bracale, 53enne salernitano, laureato in Giurisprudenza ed in Scienze politiche, dopo aver frequentato l'Istituto superiore di Polizia di Roma, nel 1992 è stato assegnato, come dirigente, al Nucleo Prevenzione crimine Sardegna. Dopo periodi di servizio prestati nei Commissariati di Lecco e di Olbia, e come dirigente dell'Ufficio Polizia di Frontiera del capoluogo gallurese, al rientro da un'esperienza lavorativa negli uffici centrali della Capitale è rientrato in Sardegna, prestando servizio nella Questura di Oristano. Dal 2013 ad oggi, ha diretto il Commissariato di Tempio Pausania.