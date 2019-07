Condividi | M.P. 2:01 Via le transenne dall´ufficio Ambiente. Sono in fase di conclusione i lavori di ripristino delle parti esterne e interne del palazzo di via Ponte Romano che ospita l’Ufficio Ambiente. Porto Torres: fine alle transenne, ufficio Ambiente ristrutturato



PORTO TORRES - Via le transenne dall'ufficio Ambiente. Sono in fase di conclusione i lavori di ripristino delle parti esterne e interne del palazzo di via Ponte Romano che ospita l’Ufficio Ambiente. Gli operai hanno messo in sicurezza i cornicioni e installato una nuova ringhiera nel terrazzo, liberando il perimetro dell’edificio dalle transenne. L’intervento era ricompreso nelle attività di manutenzione che sono state svolte anche all’Ufficio Tecnico e che tra qualche settimana riguarderanno la Biblioteca comunale.



«Abbiamo reperito risorse per un importo pari a 34mila euro per effettuare una serie di interventi in alcuni stabili comunali. Uno dei principali lavori – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici, Alessandro Derudas – ha riguardato il palazzo dell’Ufficio Ambiente: a distanza di otto anni dalla rilevazione dei problemi strutturali che avevano interessato l’edificio, il problema è stato finalmente risolto e sono state rimosse le transenne che bloccavano l’accesso ai pedoni nel tratto di marciapiede antistante l’Ufficio, in via Ponte Romano e in via Azuni». I lavori di manutenzione nel terrazzo sono in fase di conclusione ed è stata sostituita la ringhiera di protezione.



Sono state ripristinate le facciate interessate da fenomeni di distacco degli intonaci e si è provveduto alla tinteggiatura di alcune pareti. Si sono conclusi, inoltre, i lavori all'Ufficio Tecnico di Piazza Umberto I. Sono state demolite le parti in distacco sia sul lato di via Sassari che su Piazza Umberto I ed è stata completata la ricostruzione. Gli operai hanno tinteggiato l'ingresso, il vano scale e un locale di servizio del terrazzo e sono state effettuate attività di ripristino della piena funzionalità dei servizi igienici. I prossimi interventi riguarderanno la Biblioteca comunale di via Sassari, dove verranno svolti lavori di tinteggiatura nella sala lettura e si provvederà alla sostituzione delle guarnizioni degli infissi in facciata per evitare l'infiltrazione di acqua piovana.