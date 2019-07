Condividi | M.P. 18:01 Il presidente della Regione, Christian Solinas ha dato conferma della sua partecipazione al dibattito politico in programma stasera alle 20.30, nell’evento compreso nel ricco calendario della tre giorni della festa sardista Il presidente Solinas sul palco di Porto Torres



PORTO TORRES - Il presidente della Regione, Christian Solinas ha dato conferma della sua partecipazione al dibattito politico in programma stasera alle 20.30, nell’evento compreso nel ricco calendario della tre giorni della festa sardista. Sul palco allestito in piazza Umberto I per festeggiare il 98 anni di vita dei Quattro Mori prima del momento clou della festa, il governatore accompagnato dagli assessori regionali all’urbanistica Quirico Sanna e alla Difesa dell’ambiente, Gianni Lampis affronterà alcuni temi cruciali del territorio di Porto Torres, dallo sviluppo turistico a quello portuale e della continuità territoriale.



Poi la festa seguirà con il primo concerto acustico dei Tazenda. Il popolare gruppo musicale proporrà "Gratzias", omaggio all'artista sardo-ligure Andrea Parodi, e alcuni dei grandi successi musicali pop-rock-etno-folk in sardo logudorese. La band farà da apripista all'intervento del presidente della Regione Christian Solinas. Durante la serata, sfileranno e si esibiranno lungo il Corso gruppi rappresentativi del carnevale della Sardegna.