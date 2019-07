Parco Asinara e Conservatoria: binomio per la crescita

10/7/2019 Plastica in mare: audizioni in Parlamento Sono iniziate oggi le audizioni della Commissione della Camera dei Deputati nel quadro dell’esame, in sede referente, delle proposte di legge concernenti l´impiego di unità da pesca per la raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la tutela dell´ambiente marino. Relatrice, la parlamentare algherese Paola Deiana