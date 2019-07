Condividi | Red 21:17 Il Comitato, che rappresenta in sede di costituzione oltre venti famiglie residenti in Regione Mamuntanas, opererà senza fini d lucro per sopperire «all’obsoleto ed inefficiente sistema consortile nella gestione e valorizzazione del territorio e della comunità di Mamuntanas», dichiarano i rappresentanti Nasce il Comitato di Mamuntanas



ALGHERO – Oggi (sabato), si è costituito ad Alghero il Comitato di Mamuntanas. Il Comitato, che rappresenta in sede di costituzione oltre venti famiglie residenti in Regione Mamuntanas, opererà senza fini d lucro per sopperire «all’obsoleto ed inefficiente sistema consortile nella gestione e valorizzazione del territorio e della comunità di Mamuntanas», dichiarano i rappresentanti.



«Viste le condizioni di totale abbandono e degrado della Regione di Mamuntanas – proseguono - il Comitato s’impegnerà a collaborare con l’Amministrazione comunale, provinciale e regionale al fine di migliorare e ripristinare le condizioni della viabilità, dei servizi postali, dei servizi ecologici, dei servizi idrici, dei servizi di telecomunicazione e d’illuminazione pubblica». Inoltre, il Comitato s’impegnerà ad organizzare eventi folcloristici utili a valorizzare il proprio territorio.



