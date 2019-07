Condividi | S.O. 23:55 Non bastano le riunioni fiume tra i rappresentanti dei partiti per sciogliere i nodi. Rischia di partire nel peggiore dei modi l’avventura del primo esecutivo targato Mario Conoci. Manca l’accordo tra i gruppi, deciderà d’imperio il sindaco Giunta, guerra fino all’ultimo giorno ad Alghero



ALGHERO - Tempo scaduto a Porta Terra dove ogni giorno vanno ormai in scena scontri e rese dei conti in previsione del primo consiglio di lunedì. Nonostante le riunioni fiume delle ultime settimane manca un accordo tra i partiti per il varo dell'esecutivo. Una situazione che imbarazza sempre di più partiti e Primo cittadino, in balia delle trattative ormai da un mese. Sarà così il sindaco a decidere d'imperio chi accontentare, e tutto lascia pensare che oltre alla Lega (accreditata di un assessorato nonostante l'assenza di consiglieri), sarà il Psd'Az il secondo partito ad ottenere più di quanto incassato alle urne. Come anticipato orma da diverse settimane da Alguer.it, il 2-1-1-1-1-1 a cui si aggiunge la presidenza del consiglio all'Udc sarà lo schema che dovrebbe seguire Mario Conoci. Con tutto quello che la decisione comporterà in termini di figure, autorevolezza ed equilibri.