Ad Alghero c’è un Futuro Comune: interviste

17:07 Tanto è stato fatto, tanto resta da fare I progetti vorrei rappresentassero il “testimone” che passo a chi ha avuto l’onore di essere eletto, in particolare al mio consigliere comunale di Sinistra In Comune,Valdo di Nolfo e al mio compagno di banco Pietro Sartore, che con me li ha portati avanti. Auguro loro di poter proseguire i lavori nell´interesse di tutti i cittadini e per Alghero, affinché si riescano a sviluppare quelle iniziative politiche che non si è riusciti a rendere concrete o non abbastanza valorizzate