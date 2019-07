Condividi | Red 21:43 Domani mattina, a Villa Devoto, alla presenza del presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas, verrà sottoscritto un accordo tra Regione, associazioni venatorie, Corpo forestale e Protezione civile Antincendio: via all´accordo Regione-cacciatori



CAGLIARI - Domani, lunedì 15 luglio, alle 11.30, a Villa Devoto,

alla presenza del presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas, sarà sottoscritto un accordo tra le associazioni venatorie, Regione, Corpo forestale e la Protezione civile regionale per rafforzare la collaborazione resa dai cacciatori nell'ambito delle azioni di prevenzione degli incendi boschivi e rurali. Sottoscriveranno l'intesa, per la Regione, l'assessore della Difesa dell'ambiente Gianni Lampis, il comandante del Corpo forestale ed il direttore generale della Protezione Civile. Per i cacciatori, sigleranno l'accordo i rappresentanti delle associazioni venatorie Federazione italiana della caccia, Unione cacciatori Sardegna, Libera associazione sarda caccia, Caccia pesca ambiente e l'Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro.