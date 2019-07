Condividi | Red 11:03 Prima volta alla Rassegna degli organisti Giovanni Petrone e Christian Bacheley, in concerto rispettivamente domani e giovedì, nella cattedrale di Alghero. Giunta alla 19esima edizione, la rassegna organizzata dall’Associazione culturale Arte in musica si conferma vetrina dei massimi virtuosi della tastiera a livello internazionale 19esima rassegna organistica al Chiostro



ALGHERO – Ritorna ad Alghero, dopo una breve pausa, la 19esima Rassegna internazionale organistica. Domani, martedì 16 luglio, alle 21, nella Cattedrale di Santa Maria, Giovanni Petrone proporrà un concerto dedicato al repertorio organistico barocco, “La toccata e il corale d’oltralpe”. Giovedì 18, stesso luogo e stesso orario, Christian Bacheley presenterà “Le tentazioni del virtuosismo”.



La Rassegna è inserita nel cartellone del Festival del Mediterraneo 2019, organizzato e promosso dall’Associazione culturale Arte in musica, con la direzione artistica di Antonio Mura ed il coordinamento artistico di Ugo Spanu. Tutti gli eventi della kermesse godono del contributo e del patrocinio della Regione Sardegna (Assessorato alla Cultura e Presidenza del Consiglio), delle Fondazioni di Sardegna ed Alghero, affiancate dal Comune di Alghero e dalle Diocesi di Sassari ed Alghero-Bosa.



Martedì, nel concerto di Petrone, verranno eseguite composizioni di Bruhns, Bach, Bohm e Sweelinck. Giovedì, Bacheley presenterà un programma che comprenderà brani di Corrette, Bohm, Bach, Mendelssohn, Reger, Bedard e Lefebure-Wely. Per entrambi i concerti, l'ingresso è libero.



